Tödlicher Unfall auf A1: Lkw fährt an Stauende gegen Wohnmobil Stand: 05.06.2023 19:39 Uhr Bei einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen ist der Fahrer eines Wohnmobils tödlich, seine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw war an einem Stauende gegen das Wohnmobil geprallt.

Der Camper wurde durch den Aufprall zerstört, der 60-jährige Fahrer und seine ebenfalls 60 Jahre alte Beifahrerin wurden eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der Lastwagen am Montagvormittag "nahezu ungebremst" auf das vor einer Baustelle am Ende eines Staus stehende Wohnmobil gefahren.

Mutmaßlicher Unfallverursacher in Klinik befragt

Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer, der nach der Kollision mit dem Wohnmobil noch infolge eines Ausweichsmanövers mit zwei anderen Lastwagen kollidierte, wurde von Ermittlern zum Unfallhergang befragt. Darüber hinaus wurde die Unfallstelle ausgemessen, digitale Daten des Lkw erfasst und Zeugenaussagen aufgenommen.

Baustelle erst am Freitag eingerichtet

Die Baustelle, an der sich der Stau gebildet hatte, war nach Angaben eines Polizeisprechers am Freitag vergangener Woche eingerichtet worden. "Im Rundfunk und in den Navigationssystemen wird ausdrücklich davor gewarnt", so der Beamte.

A1 nach Lkw-Unfall über Stunden gesperrt

Infolge des Unfalls war die Autobahn 1 bis zum Montagabend für die Aufräumarbeiten zwischen Wildeshausen-West und Ahlhorn-Süd gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auch die Ausweichstrecke ab Wildeshausen-West über Ahlhorn war überlastet.

