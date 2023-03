Stand: 18.03.2023 10:12 Uhr Tiste: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Trecker verletzt

In Tiste im Landkreis Rotenburg ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto ein Mensch verletzt worden. Die Fahrzeuge waren am Freitagnachmittag laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache kollidiert. Der Autofahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Hauptstraße wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis in den Abend gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2023 | 10:00 Uhr