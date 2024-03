Stand: 27.03.2024 12:36 Uhr Tiertransporter fährt in Leitplanke: 2.500 Hühner tot

Bei einem Unfall eines Tiertransporters sind im Landkreis Rotenburg 2.500 Hühner verendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 28-jährige Fahrer am Dienstagmorgen mit dem Tiertransporter auf der B74 in Gnarrenburg von der Fahrbahn abgekommen. Dort sei der Lastwagen mit einer Leitplanke und mehreren Baumkronen kollidiert und schließlich neben der Straße stecken geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rund die Hälfte der 5.000 geladenen Hühner sei an der Unfallstelle verendet. Die Polizisten vor Ort informierten den Angaben zufolge das zuständige Veterinäramt. Die restlichen Hühner konnten demnach gerettet und umgeladen werden. Der Fahrer wurde laut Polizei nicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten war die B74 voll gesperrt.

