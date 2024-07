Telefonbetrug: Große Welle von Schockanrufen im Raum Aurich Stand: 25.07.2024 13:39 Uhr Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund hat am Dienstag eine massive Häufung von sogenannten Schockanrufen registriert. Drei ältere Personen aus Aurich fielen auf die dreiste Masche herein.

Unbekannte Täter riefen am Dienstag einen 85-jährigen Mann aus Aurich an. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überzeugten sie ihn am Telefon, dass sie Polizeibeamte seien und sein Sohn für einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, solle der Mann nun eine fünfstellige Summe Bargeld an die Betrüger übergeben. In dem Glauben, seinem Sohn aus einer Notlage zu helfen, kam der überforderte Senior der Aufforderung nach und verlor so das Geld.

Täter spielen mit Emotionen und Zeitdruck

Auch eine 68-jährige Frau aus Aurich wurde am Dienstag von Unbekannten angerufen. Auch sie gaben sich als Polizisten aus. Die Frau hatte den Eindruck, am Telefon sei außerdem ihre weinende Tochter zu hören, die soeben in einen Unfall verwickelt worden sein sollte. Auch in diesem Fall sei angeblich ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Polizei vereinbarten die Täter mit der 68-Jährigen einen Treffpunkt, an dem die Frau an die falschen Beamten ebenfalls eine fünfstellige Summe Bargeld übergab. Da die Summe den Tätern offenbar aber nicht ausreichte, überzeugten sie die Frau davon, von ihrem Konto noch mehr Bargeld abzuheben. In der Zwischenzeit erkannte die Frau jedoch den Betrug und informierte die echte Polizei, so dass es nicht mehr zu einer zweiten Geldübergabe kam.

Täter haben vor allem ältere Menschen im Visier

Am Dienstag kontaktierten Unbekannte außerdem eine ebenfalls 68-jährige Frau in Wittmund. Im Hintergrund konnte sie eine Frau weinen hören, die sie als ihre Tochter ausgab. Zusammen mit ihrem Mann hob die Frau anschließend eine sechsstellige Summe Bargeld von ihrem Konto ab. Das Ehepaar bekam jedoch kurz vor der Übergabe Zweifel an der Geschichte und verständigte die Polizei.

Echte Polizei rät zu Misstrauen

Solche Schockanrufe häuften sich in der vergangenen Zeit, sagte eine Polizeisprecherin. Echte Polizeibeamte würden am Telefon nie Geld einfordern. Sie daher rät bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden, das Gespräch zu beenden und die Polizei zu verständigen. Da vor allem ältere Menschen kontaktiert werden, empfehlen die Beamten außerdem mit älteren Verwandten und Freunden zu sprechen, um diese über die Maschen der Betrüger aufzuklären.

