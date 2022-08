Stand: 21.08.2022 09:41 Uhr Technischer Defekt löst Brand an Bus in Wilhelmshaven aus

Ein abruptes Ende nahm die Fahrt für 25 Fahrgäste eines Linienbusses in Wilhelmshaven. Am Sonntagmorgen diente der Bus als Schienenersatzverkehr, als es an der Hinterachse aufgrund eines technischen Defekts plötzlich rauchte. Der Bus stoppte darauf, die Feuerwehr eilte zur Hilfe. Die 25 Fahrgäste blieben unverletzt. Der Busfahrer haben durch sein umsichtiges Verhalten und den Einsatz eines Feuerlöschers Schlimmeres verhindern können, sagte eine Stadtsprecherin. Für die Reisenden ging die Fahrt nach einer kurzen Pause mit einem Ersatzbus weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr