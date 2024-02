Stand: 01.02.2024 16:23 Uhr Taxifahrer erfindet Raub - Täuschung fliegt auf

Ein 49-jähriger Taxifahrer aus Garrel (Landkreis Cloppenburg) hat der Polizei gegenüber offenbar einen Raub erfunden. Der Mann habe angegeben, im Dezember ausgeraubt worden zu sein, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Ein Unbekannter habe ihn mit einem Gegenstand bedroht und geschlagen und sei dann mit den Tageseinnahmen geflohen, sagte der 49-Jährige demnach der Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, werteten technische Daten wie Mobiltelefone aus, und befragten den Taxifahrer mehrfach. Dabei seien Zweifel an den Angaben aufgekommen, so die Polizei. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg durchsuchten die Ermittler am Dienstag die Wohnung des 49-Jährigen. Dabei habe der Taxifahrer eingeräumt, den Raub frei erfunden zu haben. Er muss sich nun wegen Vortäuschung eines schweren Raubes verantworten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min