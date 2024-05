Stand: 24.05.2024 15:55 Uhr Wardenburg: Auto fängt während Probefahrt Feuer

In Wardenburg im Landkreis Oldenburg ist ein Auto während einer Probefahrt in Flammen aufgegangen. Ein 44-jähriger Mitarbeiter einer Werkstatt fuhr den Mercedes am Donnerstag Probe, als er Rauch bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Noch bevor er anhalten konnte, habe es angefangen zu brennen. Gut 30 Feuerwehrleute löschten den Brand, konnten einen Totalschaden aber nicht mehr verhindern, wie es weiter hieß. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8.000 Euro. Als Ursache vermutet sie einen technischen Defekt.

