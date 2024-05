Stand: 24.05.2024 11:43 Uhr Frau in Steinau vergewaltigt - Polizei sucht nach Zeugen

Beim Frühtanz in Steinau (Landkreis Cuxhaven) ist am vergangenen Sonntag eine 25-jährige Frau vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist sie von einem bislang unbekannten männlichen Täter hinter einen Toilettenwagen gezogen worden. Dort soll der Mann sie vergewaltigt haben. Ein bislang unbekanntes Pärchen wurde laut Polizei auf die Situation aufmerksam und eilte der Frau zu Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese und auch das Pärchen, das der 25-Jährigen zu Hilfe gekommen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven unter der Telefonnummer (04721) 57 30 zu melden.

