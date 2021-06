TUI-Betriebsrat "zutiefst schockiert" über Meyer Werft Stand: 09.06.2021 09:32 Uhr Der geplante Jobabbau bei der Meyer Werft in Papenburg - und insbesondere das Vorgehen der Geschäftsleitung - sorgen für Kritik. Der Betriebsrat der TUI gibt der Belegschaft Rückendeckung.

"Wir sind zutiefst schockiert, welches Verhalten von eurer Geschäftsführung in der Auseinandersetzung um ein beabsichtigtes Einsparprogramm an den Tag gelegt wird", heißt es in einem Schreiben des Konzernbetriebsrats der TUI AG an den Meyer-Betriebsratschef. Der hannoversche Kreuzfahrtanbieter sei seit vielen Jahren Kunde der Werft. Deren Leitung hatte die Mitarbeitenden am Sonnabend bei einer Online-Versammlung über den Jobabbau abstimmen lassen. Der TUI-Betriebsrat bewertet das als gezielten Versuch, die Belegschaft zu spalten.

Pandemie bremst Branche: Meyer will 660 Jobs streichen

Deutschlands größter Schiffsbaubetrieb will mindestens 660 Stellen abbauen. Das hatten Geschäftsführer Tim Meyer und Personalchefin Anna Blumenberg am Montag bekräftigt. Wegen des coronabedingten Stillstands der Kreuzfahrtbranche steckt die Werft in der Krise. Zwischen Geschäftsführung sowie Betriebsrat und IG Metall gibt es seit Monaten keine Verständigung über den Umgang mit den Problemen. Den Bestand an Aufträgen arbeitet die Meyer Werft verlangsamt bis 2025 ab. Sie will 1,2 Milliarden Euro sparen und 40 Prozent Arbeitskapazität abbauen.

