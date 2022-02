Sturmflut 1962: Wie ein Wilhelmshavener zum Retter wurde Stand: 16.02.2022 15:30 Uhr Das Wasser kam überraschend und mitten in der Nacht: Vor 60 Jahren wütete eine schwere Sturmflut an der norddeutschen Küste.

von Jutta Przygoda

Zu den Betroffenen gehörte auch der Wilhelmshavener Walter Iken, der seinen Vater in letzter Sekunde retten konnte. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 brach der Maadedeich im Norden von Wilhelmshaven und das Wasser floss ungehindert in den Hafen von Rüstersiel. Iken, sein Bruder und der Vater feierten zu diesem Zeitpunkt mit der örtlichen Segelkameradschaft in einer Gaststätte am Hafen. Als der Sielwärter Alarm schlug, eilten die Männer in die Bootsbauer-Werkstatt des Vaters, um die wichtigsten Sachen in Sicherheit zu bringen.

Sohn rettet Vater von Dach

Doch es kam beinahe zur Katastrophe: Das Wasser stieg rasend schnell und plötzlich war der Vater in seiner Werkstatt gefangen, da durch den Druck das Tor nicht mehr aufging. Sein 16-jähriger Sohn Walter sprang ins eiskalte Wasser und schwamm zu einem Arbeitsboot. Damit ruderte er zur Werkstatt, denn auf dem Dach bewegte sich in der Dunkelheit etwas. "Das war mein Vater, der die Dachscheibe gelöst hatte", erinnert sich Walter Iken. Er habe einfach gehandelt, ohne zu überlegen, was ihm selber hätte passieren können, erzählt Iken. "Ich war ja im Vollzeug, als ich da rüber geschwommen bin", sagt er. "Da hätte ich wohl selber absaufen können." Doch er hatte Glück und konnte sowohl sich als auch seinen Vater in Sicherheit bringen.

Nach der Flut bleibt der Schlamm

Anschließend bargen die Männer noch gemeinsam mit ihren Segelkameraden bis zum Morgen andere Boote und vertäuten sie sturmsicher im Hafen. Das wahre Ausmaß der Sturmflut wurde dann erst am folgenden Tag sichtbar: Auf der Werft war laut Iken alles - bis in die letzte Schublade und Werkzeugkiste - von Schlamm bedeckt und zudem waren etliche Bootsmotoren nass geworden. "Wir haben die Motoren dann zu unserem Bäcker gebracht und oben auf dem Backofen konnten die trocknen", so Iken.

Wilhelmshaven hatte Glück im Unglück

Im Gegensatz zu anderen Orten kam in Wilhelmshaven bei der Sturmflut niemand ums Leben. Auch für die Voslapper im nördlichsten Stadtteil ging die Nacht vor 60 Jahren relativ glimpflich aus. Ihr Deich hatte zwar schwere Schäden, hielt aber stand. Marine-Soldaten halfen in der Nacht bei der Sicherung. Walter Ikens Frau Ilse war damals 13 Jahre alt und ihr Vater Busfahrer bei der Marine. Er brachte die Männer zum Einsatz an den Deich und die Tochter hatte zu Hause große Angst. "Wir haben nur gedacht: Hoffentlich kommt unser Vater heil wieder nach Hause", so die Rentnerin.

Sturmflut-Gedenkmedaille vom Ministerpräsidenten

Letztendlich passierte den Vätern des Ehepaars Iken nichts. Für sein selbstloses Verhalten und den furchtlosen Einsatz erhielt Walter Iken später vom damaligen Ministerpräsidenten Georg Diederichs (SPD) die Sturmflut-Gedenkmedaille. Mit 16 Jahren sei er damals der jüngste Niedersachse gewesen, der ausgezeichnet wurde "Das war sehr beeindruckend", sagt Iken. "Ich erinnere mich noch, wie ich ihn begrüßt habe. Nicht mit 'Herr Ministerpräsident‘ sondern mit ‚Guten Tag, Herr Diederichs'."

