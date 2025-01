Sturm: Umgestürzte Bäume behindern Zugverkehr im Norden Stand: 06.01.2025 22:07 Uhr Ein Sturm über Norddeutschland hat am Montag Probleme im Bahnverkehr verursacht. Die ICE-Strecke Hannover-Hamburg war bis zum späten Abend gesperrt. Probleme gab es auch auf der Strecke Hamburg-Berlin.

Bei Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) lag nach Auskunft der Deutschen Bahn ein Baum auf den Gleisen. Die Strecke von Hannover nach Hamburg war dadurch mehrere Stunden nicht befahrbar, ICE-Züge wurden umgeleitet. Gegen 21.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten nach Auskunft eines Bahn-Sprechers beendet - alle nachfolgenden Züge sollten dann wieder planmäßig fahren. Gleichzeitig gab es Probleme auf der Strecke Hamburg-Berlin, die nach Auskunft des Bahn-Sprechers auch am späten Abend nicht behoben waren. Bei Gülzow (Kreis Herzogtum Lauenburg) war demnach ein Baum auf die Gleise gefallen. Auch die Bahnstrecke zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven war wegen entwurzelter Bäume bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) am Abend noch gesperrt.

Ausfälle bei Nordwestbahn, Start Mitte und S-Bahn Hannover

Das private Bahn-Unternehmen Nordwestbahn hatte am frühen Abend nach eigenen Angaben aufgrund der Wetterlage den Zugverkehr in allen Netzen eingestellt. Beim Betreiber Start Niedersachsen Mitte fährt witterungsbedingt die RB 77 zwischen Herford und Hildesheim seit dem frühen Abend nicht mehr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet, so der Betreiber auf seiner Homepage. Die Linien RB 37, 38 und 79 fuhren demnach mit reduzierter Geschwindigkeit. Bei der S-Bahn Hannover gab es am Abend Probleme mit der Linie S1 von Hannover nach Minden. Grund dafür war eine defekte Weiche zwischen Lindhorst und Minden.

Mann wird von umgestürztem Baum am Kopf getroffen

Auch auf den Straßen in Niedersachsen sorgte der Sturm am Montagabend für Behinderungen und Unfälle. So wurde in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein Baum auf die Motorhaube seines Pkw gestürzt. Als der Mann auf der Bundesstraße 212 ausstieg um den Schaden zu begutachten, stürzte demnach ein weiterer Baum um und verletzte den Mann am Kopf. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere erwachsene Fahrzeuginsassen und ein Kind blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.

Feuerwehren im Landkreis Oldenburg rücken zu 34 Einsätzen aus

Bis in den Abend hinein rückten die Feuerwehren im Landkreis Oldenburg nach eigenen Angaben vermehrt wegen Sturmschäden aus. Die Einsatzkräfte mussten demnach umgestürzte Bäume wegräumen, umsturzgefährdete Bäume absichern und Gegenstände wie zum Beispiel Gartenhütten von Straßen entfernen. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte laut Feuerwehr bis 19.30 Uhr zu 34 Einsätzen unter anderem in Wildeshausen, Großenkneten und Harpstedt gerufen. Zu Verkehrsbehinderungen kam es unter anderem auch in den Landkreisen Uelzen, Hildesheim und in der Region Hannover - dort waren Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt.

Sturmflutwarnung für Nordsee und Weser

Bereits am Nachmittag war auch der Fährbetrieb von der Insel Wangerooge auf das Festland eingeschränkt, wie die Deutsche Bahn als Betreiberin mitteilte. Die Fähre nach Spiekeroog und die zurück aufs Festland entfielen am späten Montagnachmittag ebenfalls. Bereits gekaufte Karten konnten umgebucht werden. Am Montagabend gab das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eine Sturmflutwarnung für die ostfriesische Küste und das Wesergebiet heraus. Dort soll am Dienstag das Vormittag-Hochwasser um ein bis anderthalb Meter höher ausfallen als das mittlere Hochwasser.

Schwere Gewitter und orkanartige Böen

In der Nacht zu Dienstag sollte der Wind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachlassen. Allerdings seien dann an der Nordsee noch einzelne schwere Gewitter zum Teil mit Graupel und orkanartigen Böen möglich, hieß es am Montagabend von den Wetterexperten. In Niedersachsen ist es laut den Meteorologen größtenteils stark bewölkt und es kann Schauer geben - im Bergland könnte es zum Teil schneien. Dabei kühlt es sich auch wieder ab - die Tiefstwerte liegen demnach bei 4 Grad Celsius, im Harz bei bis zu -1 Grad Celsius.

