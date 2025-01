Sturm sorgte für Verkehrsprobleme in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 07.01.2025 05:57 Uhr In der vergangenen Nacht hat ein Sturm zahlreiche Verkehrswege in Mecklenburg-Vorpommern beeinträchtigt. Während auf den Straßen umgestürzte Bäume die Einsatzkräfte forderten, kam es auch im Bahnverkehr zu Einschränkungen.

Ein Sturm hat am Abend und in der Nacht zahlreiche Behinderungen auf den Verkehrswegen in Mecklenburg-Vorpommern verursacht. Die Feuerwehren in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg waren besonders gefordert. Dort mussten die Einsatzkräfte etwa 50 Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste zu beseitigen. Betroffen waren mehrere Bundes- und Landesstraßen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Baum beeinträchtigt Zugverkehr

Auch der Bahnverkehr im Norden war erheblich beeinträchtigt. Zwischen Ludwigslust und Wittenberge stürzte ein Baum auf die Gleise der ICE-Strecke Hamburg-Berlin. Dadurch musste die Verbindung zeitweise komplett gesperrt werden. Laut Angaben eines Bahnsprechers wurde die Strecke gegen 23:30 Uhr wieder freigegeben, allerdings war zunächst nur eines der beiden Gleise nutzbar. Das zweite Gleis ist am Morgen noch nicht wieder befahrbar. Vereinzelt könne es deshalb noch zu Verzögerungen kommen, hieß es von der Bahn.

Fährverbindug Rostock - Gedser unterbrochen

Nicht nur auf den Schienen, auch auf See gab es Einschränkungen. Die Fährverbindung zwischen Rostock und Gedser (Dänemark) war aufgrund der starken Sturmböen zeitweise unterbrochen. Laut Angaben des Betreibers nimmt die Fähre ihren Betrieb um 6 Uhr ab Rostock und um 6:45 Uhr ab Gedser wieder auf.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.01.2025 | 05:30 Uhr