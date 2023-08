Stand: 23.08.2023 09:53 Uhr Strohballenpresse in Bötersen geht in Flammen auf

Nach Bränden in Syke, Twistringen und bei Rotenburg ist erneut eine Strohballenpresse in Flammen aufgegangen. Diesmal geriet eine Erntemaschine in Bötersen (Landkreis Rotenburg) in Brand. Als die ersten Feuerwehrkräfte vor Ort ankamen, brannte die Presse schon lichterloh. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Mehrere Feuerwehrtrupps konnten unter Atemschutz das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Da sich im Inneren der Presse noch ein Strohballen befand, zogen sich die Löscharbeiten hin. Im Einsatz war die Feuerwehr mit 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen. Zur Ursache und Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

Weitere Informationen Brennende Rundballenpresse bei Syke löst Flächenbrand aus Die Feuerwehr musste rund 10.000 Quadratmeter Feldfläche löschen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. mehr

Weitere Informationen Strohpresse und Traktor abgebrannt: 420.000 Euro Schaden Das Gespann war bei der Ernte in Twistringen in Brand geraten. 65 Feuerwehrleute verhinderten ein Ausbreiten des Feuers. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.08.2023 | 06:30 Uhr