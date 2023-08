Stand: 21.08.2023 09:17 Uhr Strohpresse und Traktor abgebrannt: 420.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Quaderballen-Presse und eines Traktors in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist am Sonntag ein Schaden von rund 420.000 Euro entstanden. Laut Polizei war die Strohpresse während der Ernte auf einem Feld in Brand geraten. Der Landwirt habe vorbildlich reagiert und das Gespann auf ein bereits abgeerntetes Feld gesteuert, so ein Polizeisprecher. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das komplette Gespann in Vollbrand. Zudem platzte am Traktor ein Reifen - brennendes Gummi flog daraufhin auf ein angrenzendes Feld und entzündete dort liegendes Stroh. Den dort entstehenden Brand konnten die Einsatzkräfte aber schnell eindämmen. Für die Feuerwehrleute sei der Einsatz in ihrer dicken Schutzkleidung eine enorme körperliche Belastung, hieß es. Insgesamt bekämpften rund 65 Kräfte von drei Ortswehren die Flammen.

