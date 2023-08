Stand: 22.08.2023 09:01 Uhr Brennende Rundballenpresse bei Syke löst Flächenbrand aus

Erneut ist bei Erntearbeiten eine Rundballenpresse in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, sprangen die Flammen am Dienstagnachmittag in Syke im Landkreis Diepholz auf eine abgeerntete Fläche über. Die Einsatzkräfte mussten einen 10.000 Quadratmeter großen Flächenbrand auf dem benachbarten Feld löschen. Der Landwirt hatte zuvor das brennende Arbeitsgerät auf einen asphaltierten Feldweg gelenkt, um Schlimmeres zu verhindern. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits am Dienstagmittag in Twistringen (Landkreis Diepholz). Dort war während der Ernte eine Presse und ein Traktor in Brand geraten. Bereits vor einer Woche hatte eine Strohballenpresse auf einem Feld nahe der Bundesstraße 71 bei Rotenburg (Wümme) gebrannt.

