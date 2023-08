Stand: 12.08.2023 12:34 Uhr Streit auf Schützenfest eskaliert: Frau wird ins Gesicht getreten

Eine 23-jährige Frau ist auf einem Schützenfest in Moormerland (Landkreis Leer) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist in der Nacht zu Samstag offenbar ein Streit eskaliert. Die Frau soll mit einer 18-Jährigen aneinandergeraten sein, die ihr ins Gesicht getreten habe, so die Polizei. Anschließend wurde die 23-Jährige von der Jüngeren geschubst, fiel auf den Kopf und blieb bewusstlos liegen. Sie erlitt den Angaben zufolge eine Gehirnerschütterung. Die 18-Jährige war laut Polizeiangaben schon vor der Auseinandersetzung mit einer 17-Jährigen in Streit geraten. Die beiden Frauen rissen sich demnach gegenseitig mehrere Haarbüschel aus.

