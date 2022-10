Stand: 14.10.2022 09:43 Uhr Stiftung Patientenschutz fordert mehr Schutz in Kliniken

Die Stiftung Patientenschutz fordert, dass es zukünftig in Kliniken Stationsapotheker und eine digital unterstützte Medikamentenvergabe gibt. Damit sollen die Krankenhäuser präventiv Mordserien, wie die von Patientenmörder Niels Högel verhindern. Am Donnerstag wurden sieben frühere Vorgesetzte und Kollegen von Niels Högel vom Landgericht Oldenburg freigesprochen. Sie waren wegen Totschlag durch Unterlassen und Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen angeklagt. Das Landgericht konnte in dem Prozess allerdings kein vorsätzliches Fehlverhalten feststellen. Högel selbst wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

