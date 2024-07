Stellwerkstörung behoben: Zugverkehr weiter eingeschränkt Stand: 18.07.2024 11:30 Uhr Eine Störung in einem Stellwerk in Bremen hat am Donnerstagmorgen für Einschränkungen im Zugverkehr gesorgt. Die Störung ist mittlerweile behoben, die Strecke Hamburg-Osnabrück aber weiter nicht befahrbar.

Der Verkehr laufe langsam wieder an, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn dem NDR Niedersachsen am späten Vormittag. Weiterhin Probleme gebe es auf der Verbindung zwischen Osnabrück und Hamburg. Dort müssten noch liegengebliebene Züge von der Strecke. Züge auf dieser Verbindung würden abweichend in Kirchweyhe und Rotenburg halten.

Regional- und Fernverkehr von Störung betroffen

Durch den Ausfall des Stellwerks zwischen Bremen und Bremen-Hemelingen gegen 4 Uhr war über Stunden vor allem der Regionalverkehr betroffen - etwa die Linie RE1 zwischen Norddeich Mole und Hannover, der RE 8 zwischen Bremerhaven-Lehe und Hannover sowie die Linie RE 9 zwischen Osnabrück und Bremerhaven-Lehe. Auch im Fernverkehr gab es erhebliche Beeinträchtigungen.

Laut Bahn sollten folgende Verbindungen entfallen oder umgeleitet werden:

IC- und ICE-Züge zwischen Oldenburg - Bremen - Hannover - Berlin/Stuttgart/München

Einzelne IC- und ICE-Züge zwischen Bremerhaven-Lehe - Bremen - Münster - Köln - Koblenz

IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg - Bremen - Köln - Aachen/Stuttgart/Frankfurt/Basel

IC-Züge zwischen Norddeich - Bremen - Hannover - Leipzig/Dresden

