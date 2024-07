Stellwerkstörung behoben: Zugverkehr läuft großteils wieder

Stand: 18.07.2024 17:41 Uhr

Eine Störung in einem Stellwerk in Bremen hat am Donnerstag für Einschränkungen im Zugverkehr gesorgt. Am Nachmittag war die Störung behoben - vereinzelt gab es aber noch Verspätungen oder Ausfälle.