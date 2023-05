Stand: 22.05.2023 13:56 Uhr Steine auf Bahngleisen: Güterzug vollzieht Schnellbremsung

Die Bundespolizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Freitagabend in Moormerland (Landkreis Leer) Steine auf die Gleise gelegt haben sollen. Ein Güterzug musste daraufhin eine Schnellbremsung einleiten. Der Zug wurde leicht am Radkasten beschädigt, konnte die Fahrt aber fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten die beiden Jugendlichen in der Nähe eines Bahnübergangs in mindestens einem Fall Steine auf die Gleise gelegt. Die Polizei weist darauf hin, dass die Tat kein "Dummer-Jungen-Streich" sei, sondern im schlimmsten Fall zur Entgleisung eines Zuges führen kann. Überfahrene Schottersteine werden zudem weggeschleudert und könnten zu regelrechten Geschossen werden. Einer der Jugendlichen soll von kräftiger Statur sein und eine Brille tragen. Der zweite trug ein schwarzes T-Shirt und eine Angelrute. Hinweise nimmt die Polizei in Bunde unter der Telefonnummer (04953) 91 99 00 entgegen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.05.2023 | 14:30 Uhr