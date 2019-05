Stand: 26.05.2019 19:59 Uhr

"Spirit of Discovery": Mit Schleppern über die Ems

Die "Spirit oft Discovery" soll in dieser Nacht über die aufgestaute Ems in Richtung Nordsee überführt werden. Es ist bereits das zweite Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft, das in diesem Jahr überführt wird. Erst im März legte die "Spectrum of the Seas" die Reise über die Ems zurück. Das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft ist mit 236 Metern Länge zwar kleiner als seine Vorgänger, trotzdem wird es die Reise ebenfalls rückwärts zurücklegen. Unterstützt wird es dabei von zwei Schleppern. Am Montagmorgen soll die "Spirit of Discovery" dann in Emden ankommen.

"Spirit of Discovery" auf dem Weg zur Nordsee













Für die Emspassage gilt folgender Zeitplan

Sonntag gegen 21 Uhr: Schiff in Warteposition (Papenburg)

22 Uhr: Passieren der Dockschleuse

0.30 Uhr: Passieren der Weener Brücke

2.30 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke in Leer

5 Uhr: Ankunft am Emssperrwerk in Gandersum

6.45 Uhr: Passieren des Emssperrwerks

8 Uhr: Passieren der Seeschleuse in Emden

Ein vergleichsweise kleines Schiff

Die Werft weist darauf hin, dass sich der Zeitplan entsprechend der Wetter- und Tidebedingungen kurzfristig ändern kann.

Von Emden aus soll das Schiff schließlich zu den technischen und nautischen Erprobungen in die Nordsee aufbrechen. Die Ablieferung des Schiffes an die britische Reederei Saga Cruises ist laut Meyer Werft für Ende Juni geplant. Die Jungfernfahrt des Schiffes, die rund um Großbritannien führt, beginnt am 10. Juli in Dover. Die "Spirit of Discovery" ist 236 Meter lang, an Bord gibt es 554 Kabinen für maximal 999 Passagiere, die Bruttoraumzahl (BRZ) beträgt 58.200. Zum Vergleich: Die "Spectrum of the Seas" ist 100 Meter länger, die BRZ beträgt 168.000.

Auftragsbücher gut gefüllt

"Spirit of Discovery" ganz in Ruhe ausgedockt 12.05.2019 13:30 Uhr Das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft in Papenburg verlässt langsam aber sicher das Baudock – mit drei Stunden Verzögerung. Gegen 18 Uhr soll es im Werfthafen festmachen.







3,37 bei 19 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die "Spirit of Discovery" ist das zweite von insgesamt drei Kreuzfahrtschiffen, die von der Meyer Werft in diesem Jahr fertiggestellt werden. Im Herbst folgt noch die "Norwegian Encore". Die Werft hat mit einem Auftragsvolumen von derzeit elf Kreuzfahrtschiffen das nach eigenen Angaben größte in der Firmengeschichte.

NDR Berichterstattung Seit 2011 überträgt NDR.de die Überführungen großer Kreuzfahrtschiffe von Papenburg über die Ems in Richtung Nordsee im Livestream. Bei der "Spirit of Discovery" wird es nun keinen Livestream geben. Der Grund ist die Terminkollision mit der Europa- und der Kommunalwahl. Für die Berichterstattung im Umfeld der Wahlen werden die personellen und technischen Kapazitäten benötigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2019 | 07:00 Uhr