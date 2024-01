Stand: 09.01.2024 11:16 Uhr Soldatinnen und Soldaten aus Upjever werden verabschiedet

Rund 90 Soldatinnen und Soldaten des Objektschutzregiments der Luftwaffe "Friesland" werden am Dienstagmittag im Rahmen eines militärischen Appells in verschiedene Auslandseinsätze verabschiedet. Die Objektschützer beteiligen sich an der NATO-Mission "Verstärkung Air Policing Baltikum" in Lettland. Außerdem geht ein Teil zur Sicherung und zum Schutz des Lufttransportstützpunktes Niamey in den Niger. Weitere Soldaten unterstützen in den kommenden Monaten die logistische Versorgung der Luftwaffenkräfte beim Einsatz "Counter Daesh" in Jordanien. Darüber hinaus tritt eine Abordnung aus Einsatzrückkehrern der UN-Mission MINUSMA an.

