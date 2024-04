Stand: 05.04.2024 14:38 Uhr Solarenergie: Oldenburg liegt laut Studie bundesweit vorn

Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist die Stadt Oldenburg bundesweit führend beim Ausbau der Solarenergie. Bei gleichbleibendem Ausbautempo wäre Oldenburg die erste Großstadt in Deutschland, die den erforderlichen Stand für die Pariser Klimaziele bis 2035 erreichen würde, teilte die DUH mit. Dafür könnte die Stadt das aktuelle Tempo sogar um 27 Prozent drosseln. Neben Oldenburg sind den Angaben zufolge nur sechs weitere Großstädte bundesweit beim Solarausbau auf Kurs. Nachholbedarf gibt es in anderen niedersächsischen Städten: Osnabrück komme dem Ziel noch am nächsten und müsse das Tempo nur um vier Prozent steigern, so die DUH. In der Landeshauptstadt Hannover dagegen sei der jährliche Ausbau noch um gut ein Drittel zu gering. Bundesweites Schlusslicht ist Bremerhaven, wo das Ausbautempo zum Erreichen der Ziele sogar verfünffacht werden müsste.

