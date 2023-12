Stand: 22.12.2023 10:07 Uhr Knallfrei im Wangerland: "Deichleuchten" statt Böller

An den Stränden zwischen Schillig und Hooksiel im Landkreis Friesland bietet die Wangerland-Touristik zum Jahreswechsel das Wangerländer Deichleuchten. Statt mit Knallern und Raketen kommen die Besucherinnen und Besucher mit Fackeln und Laternen zusammen, besinnlich und ohne die Natur zu stören. Das Angebot für Gäste, die kein lautes Silvesterwollen, gibt es im zweiten Jahr. Mitgebracht werden können Lichterketten, leuchtende Hüte, Laternen oder Fackeln. Sogenannte Deichpaten reichen am Strand Glühwein und geben Infos an markanten Punkten in Schillig auf dem Campingplatz und in Horumersiel und Hooksiel an den Deichübergängen. Ganz knallfrei ist das Wangerland zwar nicht, aber 50 Meter vor dem Deich und dahinter bis zur Nordsee, so bitten die Veranstaltenden, solle auch im Interesse der Tiere auf Feuerwerk und Böller gänzlich verzichtet werden.

