Stand: 09.05.2024 16:47 Uhr Erwischt: Mit Haftbefehl gesuchter Mann fährt betrunken Auto

In Brake im Landkreis Wesermarsch hat die Polizei einen Mann gestoppt, der per Haftbefehl gesucht wurde. Laut Polizei hatte ein Zeuge die Beamtinnen und Beamten alarmiert, weil ein Autofahrer anscheinend alkoholisiert fuhr. Polizisten stoppten kurz nach dem Anruf den beschriebenen Wagen. Der 38 Jahre alte Fahrer habe nicht nur einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille gehabt, sondern sei auch per Haftbefehl gesucht worden, so die Polizei. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, im Anschluss wurde er ins Gefängnis gebracht. Ihn erwartet nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

