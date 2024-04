Stand: 13.04.2024 13:03 Uhr Seniorin fährt mit Auto auf Bahnübergang - Zugstrecke gesperrt

Weil eine Seniorin in Delmenhorst mit ihrem Wagen eine rote Ampel an einem Bahnübergang übersehen hatte, musste am Freitag eine Bahnstrecke gesperrt werden. Die 81-Jährige war laut Polizei am Mittag trotz Rotlicht mit ihrem Auto über den Bahnübergang gefahren. Dann hätten sich die Schranken geschlossen, so dass die Frau den Bereich mit ihrem Wagen nicht mehr verlassen konnte. Um einen Zusammenstoß mit einem Zug zu verhindern, habe die 81-Jährige ihr Auto auf einem Grünstreifen zwischen Lärmschutzwand und Gleisbett abgestellt. Der Bereich wird laut Polizei videoüberwacht, deshalb wurde die Strecke sofort gesperrt. Die Feuerwehr Delmenhorst konnte das Auto bergen. Die Frau sei möglicherweise nicht fahrtüchtig gewesen, weil sie Medikamente genommen habe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min