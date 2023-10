Stand: 04.10.2023 16:10 Uhr Nordwestbahn erfasst Radfahrer - 83-Jähriger stirbt

Ein Mann aus Delmenhorst ist am Mittwoch an einem Bahnübergang in Bremen-Huchting von einer Nordwestbahn erfasst worden. Der Fahrradfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Den Angaben zufolge überquerte der 83-Jährige den Übergang, obwohl die Halbschranke geschlossen war und das Rotlicht leuchtete. Die Nordwestbahn war mit etwa Tempo 140 von Bremen in Richtung Oldenburg unterwegs. Die Zugführerin leitete eine Schnellbremsung ein, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Sie erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Von den 31 Fahrgästen wurde niemand verletzt, mit einem Bus fuhren sie in Richtung Hude weiter. Auf der Strecke kam es zu zahlreichen Verspätungen. Die Bundespolizei Bremen warnt in diesem Zusammenhang dringend vor dem Überqueren von Bahnübergängen trotz Rotlichts oder geschlossener Schranken.

