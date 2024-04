Stand: 23.10.2023 20:36 Uhr Güterzug erfasst Radfahrer an Bahnübergang in Beedenbostel

Ein Fahrradfahrer ist an einem Bahnübergang im Landkreis Celle von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am späten Montagnachmittag in Beedenbostel. Der Bahnübergang sei unbeschrankt, aber gut einsehbar, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage des NDR Niedersachsen. Auf der Nebenstrecke fahre nur selten ein Zug. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der 37-jährige Radfahrer den Güterzug schlicht übersehen hat. Hinweise darauf, dass der Mann abgelenkt war, etwa durch ein Handy, gebe es derzeit nicht. Es könne aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.10.2023 | 20:00 Uhr