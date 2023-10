Stand: 04.10.2023 18:57 Uhr Senior aus Sande trickst "falschen Polizisten" aus - Festnahme

Ein 88 Jahre alter Mann aus Sande (Landkreis Friesland) hat der Polizei geholfen, einen mutmaßlichen Betrüger festzunehmen. Laut Polizei hatte der Verdächtige den Senior am Montag angerufen und sich als Polizeibeamten ausgegeben. Das Geld des Seniors sei in Gefahr, wollte die Person am Telefon dem 88-Jährigen weismachen. Als der Senior das Telefonat unterbrach, angeblich um seine Kontoauszüge zu überprüfen, informierte er die Polizei. Die Beamten erklärten ihm, wie er sich verhalten solle. Als ein 20 Jahre alter Mann Bargeld in einem Umschlag von der Haustür des 88-Jährigen abholen wollte, nahmen die Beamten den Verdächtigen fest. In dessen Fahrzeug entdeckten die Fahnder einen höheren fünfstelligen Betrag an Bargeld und verschiedene Waffen. Die Ermittlungen zu diesem und weiteren möglichen Betrugsfällen dauern an.

