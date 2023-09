Stand: 14.09.2023 18:44 Uhr Trickanruf: Seniorin legt Fruchtgummi statt Geld vor die Tür

In Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) hat eine 68-Jährige am Mittwoch Betrüger mit Gummibärchen statt Bargeld ausgetrickst. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter sich am Telefon verschiedenen Personen gegenüber als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben. Sie forderten dazu auf, Bargeld und Wertgegenstände zu übergeben, um diese angeblich in Sicherheit zu bringen. Die 68-Jährige deponierte stattdessen eine Tüte mit goldenem Fruchtgummi in einer Kartentüte vor der Tür, die ein Mann abholte. Kurz darauf habe einer der Täter die Frau erneut angerufen und sich wütend über eine Behinderung staatlichen Ermittlungen beschwert, so die Polizei. Ausfindig machen konnten die Beamten die Täter bisher nicht.

