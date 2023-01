Stand: 31.01.2023 09:27 Uhr Segler "Gesine von Papenburg" auf Meyer Werft restauriert

Auf der Meyer Werft ist das Segelschiff "Gesine von Papenburg" restauriert worden. Das sich in den Händen der Stadt befindende hochseetaugliche Schiff wird vom Freundeskreis der "Gesine von Papenburg" betreut. Der Trägerverein musste wegen veränderter Sicherheitsvorschriften Instandsetzungsarbeiten an dem Traditionsschiff vornehmen lassen. Gleichzeitig habe der Verein die Gelegenheit genutzt, dringend notwendige Reparaturarbeiten an der Außenhaut und der Maschine vorzunehmen, sagte der Vereinsvorsitzende Georg Olker. Insgesamt zehn Wochen dauerten die Arbeiten. Im Sommer soll das Schiff wieder auf der Nordsee fahren.

