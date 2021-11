Seemannsmission will Impfungen für ausländische Seeleute Stand: 01.11.2021 14:36 Uhr Viele Seeleute aus nicht-europäischen Ländern können ihr Schiff nicht verlassen, weil sie nicht gegen Corona geimpft sind. Die Seemannsmission in Cuxhaven fordert deshalb ein zusätzliches Impfangebot.

Nach deutschem Recht gilt für einen Landgang der Besatzungsmitglieder grundsätzlich die 3G-Regel: Sie müssen also geimpft, genesen oder getestet sein. Aus Angst vor Ansteckung heißt es an Bord dennoch nimmer wieder: kein Landgang ohne Impfung. Das bestätigte die Deutsche Seemannsmission in Cuxhaven, die Crewmitglieder direkt an der Gangway ihrer Schiffe für einen Besuch im Seemannsclub abholt, dem NDR in Niedersachsen. Vielfach blieben die Plätze in den Bussen leer.

Impfung mit Johnson & Johnson gefordert

Seemannsdiakon Martin Struwe hat deshalb jetzt den hafenärztlichen Dienst des Landkreises Cuxhaven aufgefordert, jedem Seemann in Cuxhaven ein Impfangebot mit dem Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson zu machen. So wird es auch im benachbarten Bremerhaven gehandhabt. Seit das Impfzentrum in Cuxhaven kein Johnson & Johnson mehr verimpft, bekommen Seeleute im dortigen Hafen keine Spritze mehr gegen Covid-19.

