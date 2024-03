Stand: 03.03.2024 14:36 Uhr Seelsorger gesucht: Bistum bietet Praktikum auf Baltrum

Das Bistum Osnabrück vergibt diesen Sommer zehn Praktikumsplätze auf der Insel Baltrum. Zehn Studierende sollen die Urlaubsseelsorge auf der Insel für rund zwei Wochen unterstützen, wie das Bistum auf seiner Webseite mitteilte. Auf welche Art und Weise die Praktikantinnen und Praktikanten die Begleitung der Menschen vor Ort gestalten, sei ihnen überlassen: "Ob in der Kirche oder am Strand, ob meditativ oder aktiv - es ist vieles möglich", sagte Pastorialreferentin Natalia Löster. Die Einsatzzeiten sind vom 29. Juli bis 11. August und vom 12. bis zum 25. August. Reisekosten und Unterkunft sowie die Kurtaxe und Materialkosten werden demnach von der Diözese übernommen. "Die Inselzeit richtet sich vornehmlich an Studierende der Theologie und Religionspädagogik, aber auch Studierende anderer Fächer können sich bewerben", sagte Löster. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April.

