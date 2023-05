Stand: 30.05.2023 09:49 Uhr Sechs Verletzte bei illegalem Autorennen in Großefehn

Bei einem illegalen Autorennen in Großefehn (Landkreis Aurich) wurden in der Nacht zu Montag sechs junge Menschen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren leicht verletzt. Die beiden Autos waren beim Überholen eines Unbeteiligten auf der B72 in Höhe der Ortschaft Bagband kollidiert. Ein Auto fuhr zunächst gegen die Leitplanke und dann in einen Graben. Auch der zweite Wagen wurde erheblich beschädigt. Insgesamt sechs Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

