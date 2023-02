Stand: 08.02.2023 17:50 Uhr Sechs Verletzte bei Unfällen auf der A27 Richtung Cuxhaven

Auf der Autobahn A27 in Richtung Cuxhaven sind am Mittwoch bei zwei Unfällen sechs Menschen verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz sei zunächst ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Im vorderen Auto wurde die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Fahrerin sowie der Verursacher des Unfalls erlitten schwere Verletzungen. Als die Polizei die Autobahn in Richtung Norden sperrte, kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden.

