Stand: 02.08.2022 20:10 Uhr Schüsse an Schule in Bremerhaven: Tatverdächtiger angeklagt

Ein 21-Jähriger, der mit einer Armbrust in einer Bremerhavener Schule Menschen angegriffen hat, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anklage gegen den Mann erhoben, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Dem 21-Jährigen wird versuchter Mord in zwei Fällen vorgeworfen. Wann die Verhandlung vor dem Landgericht Bremen beginnt, ist noch unklar. Der Verdächtige war Mitte Mai mit einer Armbrust in das Bremerhavener Lloyd-Gymnasiums eingedrungen. Er verletzte damals eine Mitarbeiterin der Schule lebensgefährlich. Rund 140 Oberstufenschüler und Lehrkräfte harrten stundenlang in Klassenräumen aus. Der 21-Jährige ist inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Weitere Informationen Schüsse in Bremerhavener Schule: 21-Jähriger in Psychiatrie Er soll mit einer Armbrust auf eine Mitarbeiterin geschossen haben. Nun wird die Schuldfähigkeit des Mannes geprüft. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.08.2022 | 06:30 Uhr