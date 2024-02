Stand: 27.02.2024 14:18 Uhr Schockanrufe mit KI: Verbraucherzentrale warnt vor Fake-Anrufen

Die Verbraucherzentrale Bremen warnt vor Telefonbetrug mittels Künstlicher Intelligenz (KI). Betrüger stellen demnach Stimmen nach, die täuschend echt klingen. So glauben Angerufene, eine ihnen nahestehende Person am Telefon zu haben - die dann behauptet, in Not zu sein und Geld zu brauchen. Menschen aller Altersklassen sind den Angaben zufolge Ziel dieser Betrüger. Die Täter könnten die Stimmen mithilfe kurzer Sprachschnipsel aus sozialen Medien nachahmen. Die Anrufe als falsch zu erkennen, sei mitunter schwierig. Dennoch: Die KI sei nicht perfekt, sodass Lücken oder Unnatürlichkeiten im Gespräch entstehen könnten. Im Zweifel solle man so ein Gespräch beenden und die vermeintlich anrufende Person unter der bekannten Nummer zurückrufen. Hilfreich seien auch Fragen, deren Antwort nur die echte Person kennen könne, so der Hinweis der Verbraucherzentrale.

