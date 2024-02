Stand: 02.02.2024 13:39 Uhr Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche am Telefon

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat Hinweise auf eine bislang nicht bekannte Betrugsmasche bekommen. Nach Angaben einer Sprecherin kontaktierten in Ritterhude und Worpswede unbekannte Täter die Inhaber eines Gewerbes telefonisch und gaben sich als Mitarbeiter von Google oder einem Gewerbeverzeichnis aus. Sie behaupteten, dass der Google-Eintrag des jeweiligen Unternehmens zwei Jahre lang kostenlos war und nun kostenpflichtig werde. Dabei boten sie den Betroffenen verschiedene Verträge an. Bei den Anrufen handelt es sich laut der Polizei um eine neue Betrugsmasche. Es sollten keine Verträge abgeschlossen oder auf die Forderungen eingegangen werden, so die Sprecherin. Hinweise zu vergleichbaren Fällen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04791) 30 70 entgegen.

