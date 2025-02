Stand: 18.02.2025 16:18 Uhr Schlechter Scherz: Hilferuf könnte für 19-Jährige sehr teuer werden

In Oldenburg soll sich eine 19-Jährige am späten Samstagabend einen schlechten Scherz erlaubt haben. Wie die Polizei mitteilte, hielt die junge Frau ein Handy, auf dem das Wort "HELP" zu lesen war, aus dem Beifahrerfenster eines Autos. Ein Verkehrsteilnehmer rief die Polizei. Diese fahndete nach dem Auto und entdeckte es auch. Bei der Kontrolle sagte die 19-Jährige den Angaben zufolge, dass es sich nur um eine Wette gehandelt habe. Die Frau müsse nun den Polizeieinsatz bezahlen und mit einem Strafverfahren rechnen, teilte die Polizei weiter mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.02.2025 | 17:00 Uhr