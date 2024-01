Stand: 28.01.2024 14:46 Uhr Junge spielt Filmszene nach - und löst Polizeieinsatz aus

Ein neunjähriger Junge hat in Völkersen im Landkreis Verden einen Polizeieinsatz verursacht - weil er ein Mobiltelefon mit den Worten "Help Me" auf dem Display ans Fenster hielt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat eine Fußgängerin am frühen Samstag den vermeintlichen Hilferuf eines Kindes im Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen. Die Frau informierte die Polizei. In der Wohnung trafen die Beamten den Jungen an, der aber nur eine Szene aus einem zuvor gesehenen Kinofilm nachstellen wollte. Diese fand er laut Polizei "besonders lustig". Die Folge: Die Beamten klärten den Neunjährigen über die Konsequenzen und möglichen Kosten eines derartigen Einsatzes auf.

