Stand: 15.08.2023 09:44 Uhr Schlag gegen Drogenbande: Sechs Männer bei Razzia festgenommen

Die Polizei geht in Oldenburg gegen eine Drogenbande vor, gegen die schon länger ermittelt wird. Am Montag haben Fahnder zwölf Objekte in der Innenstadt durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland am Dienstag mitgeteilt haben. Die Beamten nahmen demnach sechs Verdächtige fest. Bei der Razzia entdeckten die Ermittler unter anderem größere Mengen Kokain und hohe Summen an Bargeld und beschlagnahmten zwei Autos. Ziel der Durchsuchungen sei es gewesen, Beweismittel in einem Komplex zu erlangen, in dem die Polizei seit 2022 ermittelt. Im Visier der Fahnder seien demnach drei Männer im Alter von 33 bis 47 Jahren, die als mögliche Händler von Kokain und Marihuana gelten. Die sechs festgenommenen Männer sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen zwei von ihnen liegen Untersuchungshaftbefehle vor.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.08.2023 | 09:30 Uhr