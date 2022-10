Schildkröte "Poldi": Zur Untermiete im Haifischbecken Stand: 24.10.2022 11:30 Uhr Eine Unechte Karettschildkröte ist zurzeit Publikumsliebling im Aquarium Wilhelmshaven. "Poldi" lebt dort vorübergehend im Haifischbecken, während sein Zuhause in den Büsumer Meereswelten umgebaut wird.

"'Poldi' hat sich bei uns eigentlich sehr, sehr gut eingelebt", sagt Aquariumsleiter Kai Czepa. Gelegentlich werde es etwas hektisch, wenn die Schildkröte und der Kuhnasenrochen gleichzeitig an das Futter wollen. "Da erschrecken sie sich manchmal ein bisschen voreinander." Die Schwarzspitzenriffhaie seien dagegen etwas scheu und ängstlich gewesen, als der neue Mitbewohner eingezogen sei. Die Besucherinnen und Besucher des Aquariums hätten "Poldi" schnell ins Herz geschlossen. Sie könnten ihn dabei beobachten, wie er seinen Panzer zur Pflege an der Dekoration schubbere oder an den Scheiben entlang schwimme, um das Publikum zu beobachten.

Im Frühjahr geht's zurück nach Büsum

Zu Ostern soll die mehr als 50 Jahre alte Schildkröte wieder in ihr Aquarium im Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein zurückkehren, so Czepa. In Wilhelmshaven gebe es dann eine neue Attraktion zu sehen. In das Aquarium sollen junge Zebrahaie einziehen.

