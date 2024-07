Stand: 09.07.2024 10:47 Uhr Schiff für japanischen Markt: Meyer Werft erhält neuen Auftrag

Neuer Auftrag für die angeschlagene Meyer Werft in Papenburg: Am Dienstag hat Werft-Seniorchef Bernard Meyer in Tokio einen neuen Vertrag unterschrieben. Nach Angaben der Meyer Werft soll im Auftrag der Oriental Land Company ein viertes Kreuzfahrtschiff der "Wish-Klasse" für den japanischen Markt gebaut werden. "Das ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Zukunft des Schiffbaus in Papenburg", sagte Meyer. Aber es ändere nichts an der Gesamtsituation, teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Denn die finanzielle Schieflage des Schiffbauunternehmens komme unter anderem daher, dass Kosten für angenommene Aufträge inzwischen deutlich gestiegen sind. Zuletzt hatte die Werft den Abbau von 340 Stellen angekündigt. Die Oriental Land Company betreibt in Japan die Disney Freizeitparks und möchte ab 2029 auch Kreuzfahrten anbieten. Die Meyer Werft hat mit der "Disney Wish" bereits ein Kreuzfahrtschiff für das Unternehmen gebaut - und auch die Schwesternschiffe "Disney Treasure" und "Disney Destiny" entstehen in Papenburg. Sie sollen 2024 und 2025 geliefert werden. Das neue Schiff soll 2028 fertig sein.

