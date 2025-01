Stand: 03.01.2025 11:17 Uhr Scheune in Osteel brennt nieder - Sturm erschwert Löscharbeiten

In der Neujahrsnacht ist in Osteel (Landkreis Aurich) eine Scheune vollständig abgebrannt. Gegen 2.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Osteel, Marienhafe und Leezdorf sowie die Feuerwehr Norden alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen den Angaben zufolge schon Flammen aus dem Dach der Scheune. Das Feuer konnte demnach zwar schnell eingedämmt werden. Besondere Schwierigkeiten stellten allerdings die Sturmböen in der Silvesternacht dar: Diese entfachten demnach mehrmals einzelne Glutnester. So musste während der Aufräumarbeiten nochmals ein kleiner Teil zwischen dem Wohngebäude und der Scheune gelöscht werden, so die Feuerwehren. Die Scheune samt Photovoltaikanlage wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Das anliegende Wohnhaus blieb den Angaben zufolge unbeschädigt.

