Stand: 31.08.2024 12:47 Uhr Scheune in Edewecht brennt - enorme Rauchentwicklung

In Edewecht (Landkreis Ammerland) ist am Samstag aus ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand geraten. Rund 120 Feuerwehrleute kämpfen seit dem Vormittag gegen die Flammen an. Sie wollen verhindern, dass das Feuer im Ortsteil Portsloge auf ein benachbartes Haus übergreift. Anwohner hatten am Vormittag einen Knall gehört, danach hatten sie den Brand gemeldet. Aufgrund der Rauchentwicklung sollen Anwohner in der Umgebung Fenster und Türen geschlossen halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.08.2024 | 12:00 Uhr