Scheune in Edewecht brennt nieder - Brandursache unklar Stand: 31.08.2024 18:30 Uhr In Edewecht (Landkreis Ammerland) ist am Samstag eine Scheune komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus.

Nachbarn hatten am Vormittag einen Knall gehört, das Feuer in Edewecht bemerkt und Alarm geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, brannte bereits der ganze Dachstuhl, als die Feuerwehr eintraf. Rund 120 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner zeitweilig Fenster und Türen geschlossen halten. Die Brandursache war laut Polizei zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.08.2024 | 12:00 Uhr