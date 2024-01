Stand: 18.01.2024 15:18 Uhr Sattelzug kippt in Wilhelmshaven in Seitengraben

Ein Sattelzug mit Auflieger ist am Donnerstagmorgen auf dem Friesendamm in Wilhelmshaven in den Seitengraben gekippt. Der 61-Jährige Fahrer hatte aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Lkw verloren. Er blieb nach Angaben der Polizei bei dem Unfall unverletzt. Die Beamten hatten den Friesendamm zwischen dem Deichschart bei Voslapp/Rüstersiel und der Straße Zum Ölhafendamm für die Bergung des Sattelzuges bis in den Nachmittag voll gesperrt. Inzwischen ist die Vollsperrung aufgehoben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 18.01.2024 | 13:30 Uhr