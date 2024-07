Sandsäcke vom Hochwasser verschenkt: Großer Andrang in Verden Stand: 13.07.2024 13:58 Uhr Der Landkreis Verden hat am Samstag in der Kreisstadt Sandsäcke verschenkt. Rund 60.000 Stück waren vom letzten Hochwasser im Winter übrig geblieben. Wer will, kann auch in den nächsten Tagen noch welche abholen.

Denn trotz des großen Andrangs sind noch Tausende Sandsäcke auf Lager. Mit der Bilanz der Verschenk-Aktion am Samstagvormittag zeigte sich der Landkreis dennoch zufrieden, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen mitteilte. Interessierte kamen mit dem Bollerwagen oder dem Lastenrad, andere mit dem Auto zum Parkplatz Nord vor dem Kreishaus in Verden. Dort waren die Sandsäcke auf Europaletten gestapelt. Ein Interessent reiste nach Informationen von NDR Niedersachsen sogar aus dem rund 80 Kilometer entfernten Oldenburg an, um sich Sandsäcke mitzunehmen. Der Landkreis verschenkt die Sandsäcke, weil sie teilweise beschädigt sind. Aber es seien auch einfach zu viele, so der Sprecher. Der Landkreis müsse extra Räume anmieten, um sie zu lagern - eine teure Angelegenheit.

Videos 4 Min Verden: Aufräumen nach dem Hochwasser Das Hochwasser hat viel Treibgut auf den Feldern hinterlassen. Auch die Jugendfeuerwehr aus Eissel hilft, es zu beseitigen. (28.01.2024) 4 Min

Sand für Sandkasten, Bauprojekt oder Pferdereitplatz

Viele von denjenigen, die sich Sandsäcke abholten, wollen sie sich laut NDR Informationen für das nächste Hochwasser zurücklegen. Aber nicht alle: Es gab auch Menschen, die den Sand für einen Sandkasten, für ein Bauprojekt oder für einen neuen Pferdereitplatz nutzen wollen.

Im vergangenen Winter waren über Wochen Teile von Niedersachsen überflutet. Viele Kommunen, Menschen und landwirtschaftliche Betriebe waren vom Hochwasser betroffen, ebenso wie viele Wildtiere. In Verden waren Straßen komplett überflutet und Keller liefen voll. Die Aller glich wochenlang einem reißenden Strom. Nach den Überflutungen hat die Stadt Verden bekannt gegeben, ihren Schutz verbessern zu wollen.

Weitere Informationen Hochwasser in Niedersachsen: Was sind die Folgen? Über Wochen waren Teile von Niedersachsen überflutet. Kommunen, Menschen, Landwirtschaft waren betroffen. Ein Rückblick. (23.01.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.07.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochwasser