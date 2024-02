Stand: 22.02.2024 13:11 Uhr Hochwasser: Verden will sich besser vor Überflutungen schützen

Nach den Überflutungen beim Weihnachts-Hochwasser in Verden will die Stadt nun ihren Schutz verbessern, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Philipp Rohlfing. Überlegt werde, Elemente für einen mobilen Schutzwall anzuschaffen. Die könnten bei Bedarf schnell aufgebaut werden. Unklar sei noch die Höhe eines solchen Schutzwalls, so Rohlfing. Für einen wirkungsvollen Schutz müsse er an einer Stelle rund acht Meter hoch sein. Dem Kauf eines mobilen Schutzwalls muss der Rat der Stadt zustimmen. Vorher soll aber noch geklärt werden, ob die Stadt vom Land Zuschüsse dafür bekommen kann. Ein mobiler Hochwasser-Schutzwall für Verden würde nach augenblicklicher Berechnung eine hohe sechsstellige Summe kosten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min