Stand: 31.08.2023 19:30 Uhr Riskante Überholmanöver: 34-Jähriger gefährdet Rettungskräfte

Ein 34-jähriger Autofahrer hat mit riskanten Überholmanövern auch Rettungskräfte und Feuerwehrleute gefährdet. Diese seien am Mittwoch auf der B6 zu einem Feuer in Asendorf (Landkreis Diepholz) gefahren, teilte die Polizei mit. Trotz des Gegenverkehrs hat der 34-Jährige laut Zeugenaussagen in Fahrtrichtung Syke mehrfach überholt. Die entgegenkommenden Fahrzeuge mussten demnach abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Zudem seien Verkehrsteilnehmer durch permanentes Betätigen der Lichthupe genötigt worden, erklärte die Polizei. In Syke konnten die Beamten den Fahrer schließlich stoppen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und Betroffene des Vorfalls können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04242) 96 90 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min